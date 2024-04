Profumi e ricordi Degustazione a occhi chiusi in Villa Reale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Conoscere il vino a, nel vero senso della parola. È una esperienza davvero unica quella che l’associazione “Le Donne del Vino di Lombardia“ propone a tutti gli appassionati con il sostegno della Regione e con la collaborazione di Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino) Lombardia. L’appuntamento è per il 9 maggio alla Reggia di Monza: alle 18 laguidata dal sommelier Luca Boccoli, che proverà con i partecipanti sei vini da lui selezionati in accordo con Camilla Guiggi (delegata Onav) e offerti dalle socie produttrici della Lombardia. In accompagnamento ai vini saranno serviti stuzzichini appositamente preparati per ciascun vino da Silvia Cannizzaro di Pan Caffè da Ponto (di Cogliate), socia de “Le Donne del vino di Lombardia“. Boccoli è un ...