Professori mortificati dal preside e la sua vice In udienza l’accusa diventa maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024 – Sarebbero dei "" quelli subiti da alcuni docenti in un noto istituto superiore fiorentino da parte dele della. Il “colpo di scena“ si è consumato ieri, durante un’della preliminare davanti al giudice Fabio Gugliotta. Per ile la, 61 e 51 anni (difesi dagli avvocati Neri Pinucci e Matteo Corri), il pm Ornella Galeotti ha infatti chiesto il rinvio a giudizio. Maoriginaria di stalking, per una serie di presunte vessazioni nei confronti di alcuni colleghi insegnanti (tre dei quali costituiti come parte civile con gli avvocati Paolo Ghetti e Paolo Florio) è stata modificata in, ipotesi di reato che prevede ...