Processo a Trump | l’ex presidente accusato di frode elettorale

È morto l’uomo che si era dato fuoco ieri davanti al tribunale di Manhattan dove si sta svolgendo il processo a porte chiuse contro l’ex presidente Donald Trump . Maxwell Azzarello, 37 anni, si è cosparso di un liquido infiammabile e ha lanciato opuscoli sulla teoria della cospirazione mentre era in corso la selezione della giuria per il processo a Trump , che comincerà lunedì La polizia di New York ha detto in una conferenza stampa che l’uomo ... (metropolitanmagazine)

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non riesce a rimanere lontano dalle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Stavolta, però, non sono state le sue dichiarazioni o qualche gaffe a rimetterlo al centro dei riflettori, ma ciò che stava accadendo fuori dal primo processo penale nei confronti di un uomo che è […] L'articolo New York , 37enne cospirazionista si dà fuoco davanti al tribunale del processo di Trump proviene da Il ... (ildifforme)

(Adnkronos) – E’ morto l’ uomo che ieri si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso da lunedì il processo contro Donald Trump . Lo ha reso noto la Nbc, a cui fonti della polizia hanno riferito che Maxwell Azzarello, un trentenne della Florida, “è stato dichiarato morto dai medici dell’ospedale”. Prima di darsi fuoco , cospargendosi di un liquido infiammabile, l’ uomo aveva lanciato alcuni opuscoli infarciti di teorie ... (italiasera)

Trump in tribunale a New York: "Questi sono tutti processi Biden" - New York, 22 apr. (askanews) - "Questi sono tutti processi Biden", ha detto Donald Trump arrivando in un tribunale a New York dove accusa e difesa presentano le argomentazioni di apertura nello storic ...affaritaliani

Si apre il Processo col messaggio subliminale di Trump a chi dovrà giudicarlo - di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) – Lunedì mattina Downtown Manhattan, al primo Processo penale della storia degli Stati Uniti contro un ex ...sicilianews24

Caso Stormy Daniels, le accuse a Trump. "Piano criminale per manipolare il voto" - Entra nel vivo il Processo penale contro Donald Trump a Manhattan per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, il primo nella storia contro un ex presidente americano. Il tycoon è accusato di 34 ca ...informazione