Processare le emozioni | dall’UniBg la ricerca pubblicata sulla rivista Molecular Psychiatry

(Di martedì 23 aprile 2024) Bergamo. Laintitolata “Il modello gerarchico nidificato del sé e la sua manifestazione post-traumatica non relazionale vs relazionale: una meta-analisi fMRIprocessazione delle”,prestigiosadel gruppo Nature e condotta dal Prof. Andrea Scalabrini e Prof.ssa Clara Mucci dell’Università degli studi di Bergamo insieme ai colleghi Dott. Marco Cavicchioli e Prof. Francesco Benedetti dell’Università Vita Salute San Raffaele, in collaborazione con il neuroscienziato di fama internazionale Prof. Georg Northoff, ha svelato come il cervello e la mente delle persone che soffrono di disturbi legati al trauma elaborano le esperienze emotive e come queste influenzano la nostra percezione di noi ...