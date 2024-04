Prima si rifiuta di pagare - poi picchia l’autista del taxi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 aprile 2024) Un tassista è stato aggredito da un uomo solo per avergli chiesto dila tariffa al termine della sua corsa L’abuso dell’alcol in Giappone non è così frequente. Tra i giovani non si avverte questa necessità di ubriacarsi per divertimento – perdendo lucidità e freni inibitori – come, invece, avviene in quasi tutto il resto del mondo. Tanto è vero che anche i dati statistici – forniti dalle agenzie nazionali – rivelano che negli ultimi 40 anni vi è stato un calo rilevante del consumo medio annuale di bevande alcoliche tra gli adulti. Diminuito da 100 litri nel 1995 a 75 nel 2020, questo ha spinto il governo a dare il via addirittura a una campagna che incentiva i ragazzi ad aumentarne la fruizione pur di far lievitare i guadagni dalla vendita di alcol.– Notizie.comUna situazione particolare che, ovviamente, garantisce una maggiore serenità ...