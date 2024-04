Preziosa consegna al Museo della Civiltà di Roma | Carabinieri donano due reperti mesoamericani confiscati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 aprile 2024)archeologici dell’epoca precolombiana aldi: pezziin un’operazione a Venezia.archeologiciti aldi– Ilcorrierecitta.comDonazione deialdi. In queste ore, i militari hanno donato duelegati alla storia mesoamericana: ritrovamenti archeologici che erano stati individuati in una zona posta sotto confisca in Italia. Dopo aver accertato la veridicità dei ...