Presa Mortale | tutte le curiosità sul film action con protagonista John Cena

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 aprile 2024)è undi generediretto daBonito nel 2006 che sembra cucito addosso a. Il pur bravo e popolare interprete tuttavia, famosissimo wrestler, non riesce a risollevare le sorti di una pellicola che appare scontata e con una trama basata, essenzialmente, su rovinose e violente scazzottate. Un po’ poco e, infatti, né la critica né il pubblico lo hanno premiato. Se siete fans del campione di lotta libera e amanti del genere però,può avere un suo fascino. Va in onda nella prima serata di Martedì 23 Aprile su Nove. Di seguitolepiù interessanti da conoscere sul suo conto.: la trama in breve e ...