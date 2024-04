Preghiera della sera 23 Aprile 2024 | Prenditi cura di me

“Accoglimi nella Tua pace” . Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per ...

“Aiutami a perseverare nella fede” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. ...

Una giornata come tante, tranquilla, ma tutta la gente ignora che sta per succedere qualcosa che cambierà la vita a tutti per sempre. Un evento prodigioso è all’origine della devozione alla Madonna venerata nel santuario di Manaoag. L’immagine ...