Pratomagno sotto la neve

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 23 aprile 2024 – Le immagini scattate questa mattina sono a dir poco suggestive, soprattutto se consideriamo che siamo a fine aprile. Raffigurano ilimbiancato, grazie alle nevicate delle ultime ore. Gli scatti, pubblicati sulla pagina Facebook "", immortalano le quote più alte della montagna che divide il Valdarno dal Casentino, dove ieri la colonnina di mercurio è scesa fino allo zero. Una nevicata piuttosto copiosa, ma non insolita in questo periodo stagionale. Siamo infatti abituati, ormai da molti anni, a code dell'inverno a primavera inoltrata. Ma queste immagini cozzano in maniera clamorosa con gli scenari climatici di dieci giorni, quando eravamo in piena estate, con temperature fino a 30°. I previsori del Lamma indicano oggi un cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, alternate a ...