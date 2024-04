Prato - vandali contro la sede di Forza Italia

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Frasi ingiurioseBerlusconi e i militanti disono state scoperte ieri sera in piazza San Francesco a, in pieno centro storico, sulla vetrina delladel coordinamento provinciale. A darne notizia sono la deputata azzurra Erica Mazzetti e il coordinatore cittadino dei forzisti Francesco Cappelli: "Anche il nostro centro, dopo 10 anni di Pd, è terra di nessuno - affermano - ora è anche terreno di azione diantidemocratici".ha informato della cosa le Forze dell'ordine. Non è il primo episodio di imbrattamento di unao di manifesti del centrodestra dall'inizio della campagna elettorale per le amministrative. Qualche giorno fa analoga sorte è ...

