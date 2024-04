Pratica scorretta | Ferragni - la conferma del tribunale sul pandoro Balocco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) «Con una clamorosa sentenza ildi Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, accertando lamessa in atto dall'aziendasul caso del'Pink Christmas' griffato, e l'ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto». Lo comunica il Codacons in una nota. «Una sentenza importantissima - dice il Codacons - che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato ilin questione, dall'altro aggrava la posizione di Chiaranell'indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano». Per la prima ...