Possiede una Ferrari unica ma non può venderla per ordine del Ministero | costosa beffa per un notaio

(Di martedì 23 aprile 2024)per il proprietario della mitica250 GTE 2+2 Series II Polizia del 1962 che oggi vale oltre mezzo milione di euro: non può metterla liberamente in vendita perché è diventata un bene di interesse storico e culturale per il patrimonio dell'Italia.

La numismatica è un hobby che può essere molto remunerativo. In questo articolo andremo a scoprire insieme delle monete cinesi e giapponesi che sono davvero molto preziose. Il collezionismo è un hobby che può far guadagnare parecchi soldi. Riguarda ogni ambito e settore. Da sempre, gli ambiti più diffusi sono la numismatica e la filatelia. Ovvero le collezioni di monete e di francobolli. monete e gettoni, così come anche banconote, ... (ilovetrading)

roccia spaziale precipitata: la battaglia giudiziaria per la sua proprietà Una roccia di ferro spaziale è caduta in una pineta a nord di Stoccolma, scatenando una caccia durata settimane e una successiva battaglia legale sulla sua proprietà sulla Terra. La scoperta del meteorite e la disputa legale Anders Zetterqvist e Andreas Forsberg, due geologi, hanno trovato il meteorite e successivamente l’hanno consegnato al Museo di storia naturale ... (newsnosh)

In Italia, si stima che vi siano 600.000 individui con autismo, tuttavia, solo una minima percentuale, pari all'1,7%, risulta essere effettivamente impiegata nel mercato del lavoro. Questo dato emerge nonostante la presenza di normative che incoraggiano l'assunzione di persone con disabilità, indicando una resistenza da parte delle aziende italiane, le quali, in molti casi, preferiscono sostenere il costo delle sanzioni piuttosto che promuovere ... (orizzontescuola)

Pornhub e gli altri: il porno online può diventare etico Così i nuovi proprietari puntano a cambiare la piattaforma - MindGeek, la società dietro Pornhub e YouPorn, è stata acquisita dal fondo di private equity Ecp che promette di renderla più etica: le prime mosse e chi c’è dietro il progetto ...27esimaora.corriere

Abbandono di animali: scatta il ritiro della patente - Tra le novità che verranno introdotte con la modifica del Codice della strada, progetto di legge già licenziato dalla Camera ed ora all’esame del Senato, c’è anche una normativa più stringente contro ...ilsole24ore