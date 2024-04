Portuense - arrivano le partite che contano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Pareggio di rigore dellaa Borgo Tossignano, in casa della vice regina del campionato Valsanterno nello scontro diretto per i play off. I rossoneri si sono presentati agguerriti, forte del successo del derby con il Mesola e determinati a riscattare la sconfitta dell’andata, sia pure con tante assenze. Ciò nonostante l’impresa è stata a portata di mano, con un super Pierfederici, che ha conquistato due calci di rigore, uno dei quali trasformato dal centravanti rossonero, mentre il primo è stato sbagliato proprio da chi non ti aspetti, l’esperto Grazia, uno specialista. "Ci alleniamo sempre il venerdì sui calci di rigore – racconta Paolo Mariani, l’allenatore – avevo messo in guardia sul portiere della Valsanterno, che avevo già allenato, non alto ma molto reattivo, di non piazzarla ma tirare forte. Grazia invece ha provato a piazzarla e lui ci è arrivato". ...