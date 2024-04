Ponte 25 Aprile e 1 Maggio - a Napoli 400mila turisti | metro ogni 8 minut - infopoint e bagni pubblici aperti

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Comune diha potenziato numerosi servizi per accogliere al meglio le centinaia di migliaia diprevisti in città per i Ponti del 25e del 1

Per controllare che le auto rispettino la velocità , nuovi autovelox verranno sparsi per il territorio laziale onde evitare incidenti stradali anche gravi. A Roma e nel Lazio sempre più persone decidono di approfittare della festività del 25 ...

Navette gratuite per Rasiglia per il 25 Aprile e il Primo maggio - Navette gratuite per Rasiglia il 25 Aprile e il Primo maggio. A renderlo noto è il Comune di Foligno che, come accade ormai da tempo, ha introdotto il servizio nelle giornate in cui sono previste elev ...umbria24

Ponte 25 Aprile e 1 Maggio, a Napoli 400mila turisti: metro ogni 8 minuti, infopoint e bagni pubblici aperti - Il Comune di Napoli ha potenziato numerosi servizi per accogliere al meglio le centinaia di migliaia di turisti previsti in città per i Ponti del 25 Aprile ...fanpage

Meteo: ancora un po’ di freddo e poi torna la primavera - Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni: per il Ponte del 25 Aprile torneremo a godere di temperature primaverili ...interris