Polemica Portabandiera ma Paltrinieri placa tutti | Strafelice per Gimbo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Molti sono rimasti delusi dalla scelta A Parigi come successo a Tokyo 2020, saranno due idell’Italia: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Qualcuno sperava in Gregorioche però alla fine non è stato scelto. Molti, specialmente sui social, hanno manifestato il dissenso per una scelta che non ha messo d’accordo, come avrebbe potuto,. Gregorio, così, ha cercato di spegnere le polemiche con un lungo post su Instagram. Leggi anche: Parigi 2024, annunciati i dueIl post di“Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a oggi, ma me lo stanno chiedendoquindi vi dico cosa penso. Oggi (ieri, ndr) è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato ...