Pochettino | Lukaku? Ritornerà al Chelsea - ma…

(Di martedì 23 aprile 2024) L’allenatore delha parlato del futuro di Romelu: possibile pedina per il prossimoMauricio, allenatore del, ha parlato del futuro di Romelunella prossima sessione di calciomercato. «è un giocatore del, quindi sicuramente presteremo attenzione a lui. Per il futuro è un’opzione, ma non abbiamo ancora

Il futuro di Lukaku al Chelsea è tutt`altro che definito. Il bomber belga, in prestito alla Roma, non intende fare ritorno a Londra dove lo...

Futuro Lukaku, annuncio UFFICIALE Chelsea - Il futuro di Romelu Lukaku è ancora avvolto in una fitta coltre di nebbia, ma Pochettino è intervenuto a dissiparne una parte Poco prima del match con il Bologna di Thiago Motta, leggendo le formazion ...asromalive

Pochettino: 'Il ritorno di Lukaku è un'opzione, ma non abbiamo deciso' - Il futuro di Lukaku al Chelsea è tutt`altro che definito. Il bomber belga, in prestito alla Roma, non intende fare ritorno a Londra dove lo valutano circa 40 milioni..calciomercato

Pochettino: “Il ritorno di Lukaku è una possibilità, non abbiamo ancora deciso” - Il futuro di Lukaku al Chelsea è tutt'altro che definito. Il bomber belga, in prestito alla Roma, non intende fare ritorno a Londra dove lo valutano circa 40 milioni. Della situazione di Big Rom ha pa ...forzaroma.info