Plasil - lo spettacolo della compagnia inclusiva Il Nome della Compagnia arriva a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Per il secondo anno consecutivo lateatralena “Il”, diretta dai registi Lamberto Giannini e Irene Morini, accompagnati dall’aiuto regia di Valentina Pardini, debutterà il 5 maggio alle ore 21 con il propriodal”, presso il suggestivo Teatro Nuovo di. Unateatrale che fonda le sue radici cinque anni fa e che, tramite il suo lavoro incessante, esalta la bellezza che si cela dietro la disabilità in tutte le sue forme, quali il corpo ed il suo uso dionisiaco, il contatto e la messa in scena dell’handicap in modo ironico e grottesco. Questa ...