Planet Week - Italgas apre le porte della sua sede storica di Torino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Sabato 27 e domenica 28 aprile,ospiterà due eventi che precedono i lavori del G7 Clima, Ambiente ed Energia, a cui parteciperanno i rappresentanti delle delegazioni ministeriali estere. Ladi Largo Regio Parco 9, a, farà infatti da cornice alla '', la manifestazione organizzata dal ministero dell'Ambiente eSicurezza Energetica e da Connect4Climate. In concomitanza con i lavori del G7,sosterrà iniziative per richiamare l'attenzione su temi quali l'azione climatica, l'economia circolare, le energie rinnovabili e l'acqua, allo scopo di promuovere un dibattito su sfide e soluzioni globali per il raggiungimentoneutralità carbonica. Più nello ...