Pino Motta - chi è l’ex e primo marito di Antonella Clerici | Mi ha lasciato per un altro

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilmatrimonio diè avvenuto nel 1989 congiocatore di pallacanestro, la cerimonia si svolse in una chiesetta di Legnano in provincia di Milano. Si erano conosciuti nella metà degli anni ’80 attraverso degli amici comuni, lei studiava giurisprudenza, mentre lui era un affermato giocatore di pallacanestro di serie A, il matrimonio durò solo due anni.ha confessato anni fa a un’intervista Lei pensava alla sua carriera, la sua popolarità era aumentata. Mi ha fatto capire che la vita in provincia le stava un po’ stretta. Era il 1991 e mi stava lasciando. Dopo ho capito che c’era un, ho avuto questa certezza Dopo la fine delmatrimonio...