Pietro Fanelli svela le sue intenzioni all’Isola dei Famosi | Una Scelta per la Notorietà

Il giovane TikToker, tra i protagonisti più discussi della diciottesima edizione dell' Isola dei Famosi , sotto accusa per un video in cui denigrava il programma di Canale 5. (comingsoon)

L'opinionista Sonia Bruganelli furiosa contro il giovane naufrago Pietro Fanelli : s contro in diretta a L' Isola dei Famosi . (comingsoon)

A quanto pare quello di Pietro Fanelli è un vizio, il ragazzo proprio non ce la fa a non denigrare i programmi televisivi ai quali prende parte. L’anno scorso il poeta ha partecipato a Summer Job (un reality di Netflix) e poco tempo dopo ha parlato così della trasmissione: “sono un ragazzo impulsivo, prendo decisioni di pancia, sono anche megalomane e un po’ narcisista e per questo ho avuto un’idea folle e tragica: quella di accettare di fare ... (biccy)