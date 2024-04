Pieno inverno in Italia - crollo delle temperature | meteo oggi e domani

Roma, 22 aprile 2024 - Tre giorni con caratteristiche tipicamente invernali: freddo e Neve fin quasi in pianura. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it conferma la persistenza di aria artica dalla Scandinavia sull'Italia. Ma per il ponte del 25 aprile è previsto un miglioramento. In queste ore il ciclone sta provocando precipitazioni diffuse su tutte le regioni settentrionali con temporali e grandinate. "A causa del continuo afflusso di aria ... (quotidiano)

Tempo di lettura: < 1 minutoIn pieno inverno come ad agosto. sulle spiagge di Napoli oggi in tanti erano in costume da bagno, qualcuno addirittura si è avventurato in acqua per un tuffo fuori stagione. La temperatura mite, tra i 17 e i 19 gradi, ha favorito, dal lungomare a Posillipo ma anche in costiera amalfitana l’afflusso di persone che hanno approfittato della bella giornata di sole. In molti hanno portato da casa le sdraio aperte ... (anteprima24)