Picchia la figlia alle elementari | arrestato un 41enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 aprile 2024) Un uomo di quarantuno anni è statodalla polizia per aver alzato le mani contro suadurante una discussione Ci sono genitori che per educare i propri figli, talvolta, utilizzano dei metodi più bruschi. Il classico detto ‘bastone e carota‘, viene meno davanti a un bastone che è sempre più rigido e una carota che, invece, è a dir poco sproporzionata. Non sempre, anzi mai, ricorrere alla violenza è la soluzione migliore. Vi sono delle situazioni, anche familiari, in cui perdere le staffe può capitare, ma che non giustifica, però, l’arrivare ad atti di questo genere. Motivo per cui vi sono delle autorità pronte a correre in soccorso di ragazzi che sono più ‘prede’ del proprio padre, o madre. Immagine iconica sulla violenza sui bambini – Notizie.comQuando episodi come questo diventano la quotidianità, questi intervengono riappacificando la ...