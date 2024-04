Picariello | Successo del programma Pics è sotto gli occhi di tutti - retorica ripetitiva non inficia i risultati prodotti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Antonio: ” Doneremo alla città un nuovo polo culturale rinnovato che in passato era finito ingiustamente in archivio” “Sui fondiinvitiamo ufficialmente i consiglieri di minoranza a presenziare alle prossime inaugurazioni: ammireranno aree della città completamente riqualificate e potranno toccare con mano l’efficienza nella spesa delle risorse. Dovrebbero, invece, piantarla con unastantia eche comunque non“, lo scrive in una nota il presidente della commissioneAntonio.“Ribadiamo il concetto generale: inaugura solo chi realizza. I molti tagli del nastro evidenziano, dunque, solo le numerose opere che quest’amministrazione ha messo in campo. A piazza ...