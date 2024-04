Pian delle Cortine Visita a Sienambiente

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Terra assume un ruolo sempre più importante, mentre affrontiamo una crisi climatica che minaccia il nostro pianeta. Originariamente istituita nel 1970 negli Stati Uniti, questa Giornata annuale si è trasformata in un’occasione per una riflessione globale, che unisce milioni di persone in tutto il mondo per sostenere l’ambiente e sottolineare l’azione urgente necessaria per proteggere il nostro fragile ... (secoloditalia)

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore da lunedì 8 a venerdì 12 aprile, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Matteo esce dal carcere e corre subito da Maria. Marcello, invece, sospetta che Umberto lo abbia incastrato.Continua a leggere (fanpage)

Vivere in modo sostenibile, o almeno provarci, è uno degli imperativi del nostro presente. Se ne sente parlare sempre più spesso, ma altrettanto frequentemente, poi, non si sa come attuare nella quotidianità scelte green che davvero possano fare la differenza in tema di salvaguardia del pianeta. ... (iodonna)

Il Milan e Rafael Leao, un matrimonio destinato a durare, anche se, con un`offerta monstre, nessuno è considerato incedibile a Milanello: con... (calciomercato)

Roma, 20 aprile 2024 - La farfalla amazzonica heliconius elevatus - bella bellissima - è un ibrido. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nature e condotto da ricercatori dell’Università di York nel Regno Unito e di Harvard negli Usa. Ma quanto è raro questo fenomeno e cosa dice alla scienza? Lo abbiamo chiesto all’entomologo Enzo Moretto, fondatore e direttore di Butterfly Arc, la ‘Casa delle farfalle’ di Montegrotto Terme. “È molto raro che ... (quotidiano)