(Di martedì 23 aprile 2024) Quotazioni delcontrastate sui mercati internazionali con i prezzi in doppio orientamento. Il greggio del Texas cede lo 0,35% e passa di mano a 82,85al. In salita invece il Brent del mare del Nord che è a quota 87,25 con un rialzo dello 0,29%.

Quotazioni del Petrolio contrastate sui mercati internazionali con i prezzi in doppio orientamento. Il greggio del Texas cede lo 0,35% e passa di mano a 82,85 dollari al barile . In salita invece il Brent del mare del Nord che è a quota 87,25 con un rialzo dello 0,29%. (quotidiano)

Petrolio contrastato, Wti scende a 82,85 dollari al barile - Quotazioni del Petrolio contrastate sui mercati internazionali con i prezzi in doppio orientamento. Il greggio del Texas cede lo 0,35% e passa di mano a 82,85 dollari al barile. (ANSA) ...ansa

Petrolio: il quadro tecnico rimane contrastato - Nella seduta di lunedì 22 aprile il Petrolio (E-Mini Crude Oil future) si è appoggiato a quota 80,80$ ed è risalito fino a 82,30 dollari. La struttura tecnica di ...milanofinanza

Benzina, i prezzi record in Italia e la transizione che non c’è: dove si è bloccata la rivoluzione green - Mentre il passaggio all’energia pulita procede a rilento per colpa delle varie crisi, i suoi sponsor finanziari e politici sono un po’ meno convinti. E il carburante di origine fossile, ancora indispe ...corriere