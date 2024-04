Petit litiga con Mida e lo incalza | Perché quando Gaia se ne va non te ne vai tu? – VIDEO

Amici 2024, anticipazioni daytime del 23/04: lite in casetta tra Petit e Mida - Tensione tra i due cantanti dopo la quinta puntata del serale: Mida si sarebbe autoeliminato per salvare Gaia ma Petit non gli crede ...it.blastingnews

Giovanni Tesse ‘innamorato’ di Petit: “Empatia straordinaria, non me ne voglia Marisol”/ Spiazza a Amici 2024 - Amici 2024, Giovanni Tesse confessa a cuore aperto: "Letteralmente innamorato di Petit non me ne voglia Marisol, empatia straordinaria" ...ilsussidiario

Amici 23, Petit ha una zia davvero famosa: ecco di chi si tratta! - Tra gli allievi più amati di questa edizione di Amici compare certamente il bravissimo cantante Petit. Ecco chi è la zia super famosa.tuttosulgossip