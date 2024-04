Perse il padre per l’amianto - Ministero della Difesa condannato | alla figlia vitalizio e arretrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024 – Francesco Volterrani, di Pisa, nel 2000 aveva solo 52 anni quando morì per un tumore ai polmoni, un microcitoma. Una moglie rimasta vedova e due figli rimasti orfani troppo presto. Ma dietro a quella morte c’era un nemico terribile, che ha mietuto vittime a ripetizione nel corso degli anni:. Oggi la Giustizia ha posto una riparazione, almeno economica, a quella morte. Volterrani, infatti, aveva lavorato per 32 anni nella Marina Militare prima come graduato di truppa e poi come sottufficiale fino al grado di aiutante; mansioni che lo avevano portato a contatto con fattori cancerogeni, ovviamente a sua insaputa. Dalle radiazioni ionizzanti ai campi magnetici fino alle fibre di amianto. Dopo la sua morte, i familiari cominciarono a sentire sempre più storie di malattie oncologiche che avevano colpito lavoratori che, come ...