Percorsi abilitanti 30 - 36 e 60 CF - una sola domanda di partecipazione alla medesima classe di concorso in un solo ateneo

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto n. 621 del 22 aprile 2024, che regola l'avvio deiuniversitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Parallelamente, il decreto n. 620 disciplina la riserva di posti per specifici candidati. L'articolo .

È stata finalmente pubblicata la notizia che molti aspiranti docenti attendevano: il decreto che regolamenta l'avvio dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per l'anno accademico 2023/2024. L'articolo Gli specializzandi ...

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato la disponibilità di 51.753 posti per i Percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento (TFA) per l'anno accademico 2023-2024. Questi Percorsi sono rivolti a coloro che ...

Il 23 aprile sono stati pubblicati due importanti decreti riguardanti i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico ...

