Peppe Di Napoli rientra in Italia dopo ritiro dall’Isola | Ho fatto radiografia

Peppe Di Napoli è rientrato in Italia, nella sua Napoli, e con un video pubblicato su Tik Tok ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Si è ritirato dall'Isola dei Famosi a seguito di "problemi fisici": "Stamattina ho fatto la radiografia all'anca, è un po' spostata, ma tutto ok. Il piede tutto ok", le parole.Continua a leggere (fanpage)

L’improvviso ritiro di Peppe Di Napoli da L’Isola dei Famosi 2024 ha destato molto scalpore, così come le voci che sono circolate appena dopo la sua uscita dal reality che hanno fatto preoccupare e non poco i telespettatori. Infatti, siccome il pescivendolo campano è stato abbastanza assente sui social, qualcuno è arrivato a dire che fosse stato derubato e picchiato. Ciò non ha ovviamente lasciato indifferente la sua famiglia, con il figlio ... (anticipazionitv)