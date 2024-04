Pavard - che assist Miki a dirigere Dimarco un martello

Milano, 10 aprile 2024 – Le ammonizioni nel finale di gara di Udinese-Inter per Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, il primo per proteste e il secondo a seguito di un energico Intervento in ripiegamento su un avversario, varranno ai due giocatori un turno di squalifica. Da scontare in Inter-Cagliari di domenica prossima, gara nella quale Simone Inzaghi dovrebbe dare spazio a Yann Bisseck in difesa e ad Alexis Sanchez in attacco. Saranno due ... (sport.quotidiano)

Lautaro Martinez e Pavard sono stati ammoniti con l’Udinese e quindi, essendo entrambi diffidati, salteranno Inter-Cagliari. I due nerazzurri saranno dunque presenti contro il Milan. Inzaghi in attacco potrebbe finalmente puntare su Sanchez dal 1?: il cileno è in forma e adesso se lo merita. In difesa scelta quasi scontata L’ORA DEL CAMPEON – Lautaro Martinez e Benjamin Pavard salteranno Inter-Cagliari, sfida in programma domenica a San Siro ... (inter-news)

Vigilia dedicata ai tifosi friulani per l’Inter. Alexis Sanchez e Benjamin Pavard, nella giornata di oggi hanno incontrato i tifosi dell’Inter Club in Friuli-Venezia Giulia. All’evento, le cui foto sono state diffuse dal sito ufficiale del Club, hanno partecipato 40 soci junior del coordinamento friulano, appartenenti a diversi Inter Club. Domani sera, l’Inter sarà impegnata nel match della Dacia Arena con l’Udinese. The post Sanchez e Pavard ... (sportface)

"Italia? Sono molto contento, ho scoperto un Paese favoloso" PARIGI (FRANCIA) - La Francia si proietta alla gara di martedì contro il Cile, dopo il ko di ieri per 2-0 con la Germania. Tra i titolari della formazione di Deschamps anche l'interista Benjamin Pavard, che in un'intervista a 'Téléfoot' ha (ilgiornaleditalia)

Benjamin Pavard parla con gioia della sua esperienza all’Inter e, in un’intervista al canale francese TF1, spiega il motivo principale che lo ha portato ad andarsene dal Bayern Monaco. RUOLO PREFERITO – Benjamin Pavard spiega i motivi che lo hanno portato a spingere per lasciare la Germania in estate e per accasarsi all’Inter: «Ho lasciato il Bayern Monaco proprio per giocare difensore centrale. È un ruolo che amo fare, io voglio fare il ... (inter-news)