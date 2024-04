Patto padano in quattro punti contro lo smog | stop alle caldaie a gasolio - decongestione del traffic - elettrificazione del trasporto pubblico e edifici green

(Di martedì 23 aprile 2024) I sindaci di tutti i partiti riuniti a Milano chiedono fondi per ridurre l’imambientale di veicoli e agricoltura, e per accelerare sulla riforestazione urbana

Treviso, Patto con le grandi città: «Soldi dall’Europa per nuove caldaie e foreste urbane, così vinciamo la lotta contro lo smog» - TREVISO - «Bisogna considerare il problema smog, l’inquinamento atmosferico come una calamità. Alla stessa stregua di un’alluvione. E va affrontato con un piano di ...ilgazzettino

Basta BLA BLA BLA green. A Milano serve fermare il consumo di suolo e la cementificazione - Milano il consumo di suolo continua a crescere, gli ultimi dati Ispra indicano + 24% in un anno. Per azzerarlo a Beppe Sala non serve essere in rete con i sindaci padani. Basterebbe che decidesse di ...varese7press

Renzi non lo vuole, la Lega lo scarica: Cuffaro vanta 140mila voti e punta FI - Un’alleanza con Totò Cuffaro, proprio nel giorno dei 40 anni della Lega di Bossi, è stato qualcosa di più di un affronto. «Un insulto», urlano i parlamentari padani nelle loro chat, dove scorre il sol ...repubblica