Patto di stabilità - via libera U - Italia si astiene | paesi con debito superiore al 90% del Pil devono ridurlo di 1% ogni anno

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Investire il 2% del Pil in Difesa , un impegno assunto da tutti i Paesi Nato, "vedono attualmente una media europea attorno all'1,5%: bisogna rafforzare gli sforzi e programmare il raggiungimento dell'obiettivo" del 2%. "Il ministro Crosetto ha insistito in Europa ...

Lunedì ultima ratifica al Consiglio Ue dei ministri dell'Agricoltura: Francesco Lollobrigida potrebbe non esprimersi per assecondare il voto di Strasburgo ed evitare di contrapporsi al governo, sperando nella futura Commissione. Giancarlo Giorgetti: «L'accordo? Un compromesso».

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera per il nuovo Patto di stabilità e Crescita, istituito dall'Unione Europea per garantire la stabilità economica dei paesi membri, che è al centro del dibattito della politica Italiana in questo periodo. Il Patto imporrebbe delle strette di bilancio per ...

