Patto di Stabilità - via libera del Parlamento Ue senza il voto di P - Le -a, FdI e Forza Italia M5S vota contro | Giorgetti va sfiduciato

(Di martedì 23 aprile 2024) Da Strasburgo – Viadeleuropeo al nuovodi, con nessuno dei principali partitini che hato a favore del provvedimento. Questa settimana a Strasburgo si svolge l’ultima sessione plenaria dell’eurocamera prima delle elezioni di giugno. Una maratona legislativa in cui sono messi ai voti quasi 90 provvedimenti o risoluzioni, comprese le nuove regole sulla governance economica dell’Unione europea, storicamente una delle questioni su cui è più complicato riuscire a mettere d’accordo tutti e 27 gli Stati membri. Tra chi oggi ha dato luce verde al nuovodinon c’è nessun partitono, con Lega, Fratelli d’e ...

Sul Patto di stabilità “il premio facce di bronzo va a Meloni e soci”. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte , attacca la maggioranza di governo dopo l’inversione a U del centrodestra in Europa. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sono ...

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla riforma del Patto di Stabilità e crescita. Le nuove regole erano state provvisoriamente concordate dal Parlamento con i negoziatori degli Stati membri a febbraio. La proposta di riforma è ...

Patto stabilita', Conte: solo M5S contro nuovo patto Ue,non capisco: Roma, 23 apr. Oggi in Europa il M5S ha votato contro il Patto di stabilita' che condanna lItalia a tagli miliardari che colpiranno ogni anno sanita', diritti, investimenti, imprese, infrastrutture e crescita, per dare spazio a nuove manovre lacrime e ...

Nuovo Patto di stabilità, ecco come cambiano le regole per i bilanci dei Paesi europei: MILANO " L'approvazione del Patto di stabilità da parte del Parlamento europeo, con strascico polemico in Italia vista l'astensione delle stesse forze che sostengono il governo Meloni che quelle regole aveva sottoscritto, ...