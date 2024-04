Passeggiate tra i vigneti Con Leonardo

Quest’anno il 25 aprile, giorno di festa Nazionale, cade di giovedì. Questo permetterà a tantissimi italiani di organizzare un weekend lungo in giro per il Paese per la possibilità di trascorrere ben quattro giorni consecutivi di svago e ritagliarsi momento libero soprattutto lontani dai ritmi della quotidianità. A seconda dei gusti personali, poi, varia la scelta se queste giornate saranno dedicate allo sport o al relax. Una meta opzionabile è ... (lanazione)

festa del Caldone. A fare la festa a uno dei fiumi di Lecco, che nasce a Morterone, attraversa la Val Boazzo e sfocia nel Lario, sono i volontari di Legambiente Lecco, Favoleggiamo e Lettelariamente, con gli amministratori comunali. L’appuntamento è per domani, con diversi incontri di animazione sociale e culturale a Bonacina, lungo il torrente Caldone appunto. La prima iniziativa è un percorso a tappe nel quartiere consigliato per bambini, ... (ilgiorno)

Domani e domenica Tornano le giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, giunto alla sua trentaduesima edizione. Per quanto riguarda Pisa, sarà possibile partecipare ad una passeggiata nel quartiere di San Martino, incentrata sulla storia di tre donne: Kinzica, Bona e Ubaldesca; a Cascina sarà invece possibile scoprire la Badia di San ... (lanazione)

Passeggiate di meraviglia è una delle tantissime occasioni offerte da Soul il primo festival di spiritualità, al via a Milano il 13 marzo. Un cartellone ricchissimo di eventi sparsi in tutta la città per fare esperienza dello straordinario nell’ordinario. Promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune di Milano è gratuito e aperto a tutti. Ascoltare, pensare, dialogare, meditare, ... (iodonna)

Si segue la scia del “crash test“ e si trovano appunti di viaggio: si scopre la storia di Ann Hodges, la prima donna colpita in casa da un meteorite, nel 1954: accanto alle foto in bianco e nero è stato ricostruito pure il frammento stellare. Si ascolta - e si vede - il presidente Nixon recitare il discorso che avrebbe tenuto in caso di incidente dell’Apollo 11 o mancato allunaggio (frutto di intelligenza artificiale e dei ricercatori del ... (ilgiorno)