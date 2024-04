Paredes - la mostra personale di Michel Oz alla Casa Argentina di Roma dal 24 aprile al 30 giugno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)Oz torna inall’Ambasciatadicon “”, dal 24al 30. Un ritorno importante per l’artista che trasforma in opere la realtà urbana intervenendo sulla superficie delle sue creazioni come in uno spazio in cui l’inventiva tende ad assumere significati simbolici e contestuali.Oz scruta le immagini e le parole che penetrano gli strati di carta strappati dalle pareti delle grandi metropoli, sovrapponendoli e accostandoli tra loro, in cui il mondo sinella sua varia e costante trasformazione. Il “dialogo empatico” tra l’opera e l’osservatore, che contraddistingue tutte le opere diOz, è messo in risalto nell’area espositiva della...