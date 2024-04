Panetta | Ue invecchia -gestire migrazioni

l'Europa invecchia e nei prossimi anni "si rischia un forte calo dell'offerta di lavoro e quindi della crescita potenziale dell'economia europea", per questo "occorre uno sforzo significativo per consentire un ingresso regolare e controllato di immigrati e la loro integrazione nel mercato del lavoro". E' l'ammonimento del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta secondo cui la questione "non può essere affrontata dagli stati membri ... (quotidiano)