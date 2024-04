Pagelle Isola dei Famosi 22 aprile | Pietro Fanelli inutile al gioco - Bruganelli e Maltese in rotta di collisione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Ledell'deidi lunedì 22raccontano di un programma piatto e tendente alla noia. Come avviene ormai dall'inizio della trasmissione. Opinionisti sempre più appannati, una conduzione non particolarmente brillante - anzi, a dire il vero un po' troppo ingessata e imbrigliata – e dinamiche che stentano a decollare anche e soprattutto a causa di un cast che di interessante ha poco o nulla. Insomma, un disastro. Vladimir Luxuria: voto Niente da fare. La sua conduzione continua ad essere sorprendentemente monotona. E i due opinionisti non la aiutano di certo. Salvatela in qualche modo. Gli opinionisti: voto Mo se menano. “Dario però pure te: non parli mai e quando parli me dai contro”. Il rapporto fra Soniae Dariosta tutto in questa frase ...