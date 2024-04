(Di martedì 23 aprile 2024) È stata rinnovata per un ulteriore triennio la convenzione, attiva dal 2017, tra Inail e Azienda ospedaliera di Perugia (Struttura complessa di medicina del lavoro e tossicologia) in tema di diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie professionali respiratorie, allergologiche, neoplastiche e correlate all’esposizione ad agenti chimici o ad asbesto, di complessa definizione. Per Alessandra Ligi, direttore regionale Inail Umbria, "le malattie professionali dell’apparato respiratorio costituiscono un fenomeno dal significativo impatto sia sanitario che socioeconomico per la popolazione e il Paese". I dati dell’istituto sulle tecnopatie mostrano infatti un incremento progressivo sia in Umbria che in tutte le altre regionine. Nel 2022, tra le denunce pervenute, 1.788 riguardano malattie professionali dell’apparato respiratorio quali asma bronchiale, ...

Ospedale, consulenze per tutta Italia - Rinnovata per tre anni la convenzione tra Inail e Azienda ospedaliera di Perugia per la diagnosi e prevenzione delle malattie professionali respiratorie. Aumento delle tecnopatie in Umbria e Italia. C ...lanazione

Morì nel rogo in Psichiatria, il giudice: “Gravi omissioni dell’Ospedale, si indaghino dg e responsabile della prevenzione” - Nel reparto di Psichiatria "lenzuola non ignifughe, materiale infiammabile, niente sprinkler né impianti di aspirazione dei fumi caldi" ...bergamonews

Legnago, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: un reparto in crescita - Numeri in crescita e un riconoscimento nazionale per l’UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Legnago. Questa Unità Operativa ...daily.veronanetwork