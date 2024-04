Osimhen racconta | Rrahmani fece un tunnel a Koulibaly - ma Kalidou non si è mai vendicato

Victor Osimhen è stato intervistato da Betsson.Sport. L’intervista è visibile sul canale youtube del Napoli. L’attaccante nigeriano ha parlato del suo arrivo a Napoli e ha raccontato un aneddoto su Koulibaly. Quali sono state le tue sensazioni la prima volta che sei sceso in campo al Maradona? «Le prime emozioni risalgono non tanto alla prima volta che ho messo piede sul campo del Maradona ma quando il club ha mostrato interesse per me. Ero ... (ilnapolista)