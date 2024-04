Operaio cade da una scala Finisce al Pronto soccorso

Carpenedolo (Brescia), 18 aprile 2024 – Un altro infortunio sul lavoro: verso le 14.31 in via Caduti del Lavoro 23 a Carpenedolo, un lavoratore di La Goccia tinteggiature è caduta da un’impalcatura, da un’altezza stimata di 4,5 metri. L’uomo ha 63 anni ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia a causa di un trauma cranico e un trauma al bacino. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza per il soccorso del ... (ilgiorno)

Super lavoro per i vigili del fuoco per tutta la giornata di ieri, caratterizzata da forti folate di vento soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Un centinaio le chiamate arrivate al centralino di via Messina, di cui circa la metà hanno generato altrettanti interventi dei pompieri. Diverse le casistiche: caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, cartelloni e tendoni smantellati. Le richieste di aiuto hanno ... (ilgiorno)

Un Operaio di 55 anni è morto oggi pomeriggio a causa della caduta dall’edificio che stava ristrutturando. È successo in un cantiere di Asola, centro del Mantovano in via Nazario Sauro. Dai primi accertamenti, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è deceduto all’istante. I soccorsi giunti in cantiere non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i dati Inail il numero di decessi sul lavoro nella prima parte del 2024 è ... (ilfattoquotidiano)