Onu | Asia più colpita da disastri clima

Onu: l'Asia è la regione più colpita da disastri climtici nel 2023 - L'Asia è stata la "regione più colpita al mondo" dai disastri climatici, meteorologici e idrici nel 2023: lo afferma l'Onu sottolineando che le inondazioni e le tempeste sono state la causa principale ...tgcom24.mediaset

Gli Usa bloccano la Palestina all'Onu, l'ira dell'Anp e di Hamas - L'ingresso a pieno titolo della Palestina alle Nazioni Unite si scontra contro il muro di Washington scatendo l'ira dell'Anp. Gli Usa, come annunciato, hanno bloccato con il veto la bozza di ...ansa

Asia TODAY India: aperti i primi seggi nel lungo voto, i risultati il 4 giugno - Le notizie di oggi: raid israeliano in Iran, per Teheran 'intatti' i siti nucleari. Cina, Giappone e Corea del Sud hanno votato per il riconoscimento della Palestina all'Onu nella risoluzione bloccata ...informazione