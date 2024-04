Octo Telematics - Corrado Sciolla è il nuovo Ceo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Dal 18 aprile,è ilchief executive Officer e membro del consiglio di amministrazione di, azienda attiva nel settore dei servizi telematici e di data analytics per il settore assicurativo, il fleet management e la mobilità intelligente., ingegnere, in precedenza direttore generale di Wind, presidente di Bt group europe e ceo di Cedacri, guiderà l'azienda in Italia e all'estero, "con l'obiettivo - si legge in una nota- di consolidare la leadership nel settore della mobilità connessa. La vasta esperienza alla guida di organizzazioni di rilievo internazionale, focalizzate sullo sviluppo tecnologico e sulla gestione dei dati, unitamente alle competenze acquisite in oltre 20 anni di sviluppo servizi nei mercati verticali, saranno fattori chiave per ...