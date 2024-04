Nuovo virus B cosa pericoloso per la salute | tutto quello che devi sapere per affrontarlo

Pistoia, 19 aprile 2024 – Pronto soccorso preso d’assalto nei weekend ma anche nei giorni feriali, anche per una banale gastroenterite o per l’ultima ondata del virus influenzale, fuori stagione. È quello che accade all’ospedale San Jacopo di Pistoia, non diversamente che in altre province. Un problema, quello dei cosiddetti accessi impropri, ovvero dell’uso del Pronto soccorso per bisogni lievi o differibili, che si somma al già grave ... (lanazione)

Nel mondo il numero di incidenti informatici è in crescita. Lo confermano i nuovi dati del Clusit 2024, riportando nel 2023 un aumento del 65 per cento delle intromissioni malevole rispetto all'anno precedente (oltre il 56 per cento dei tentativi sono andati a buon fine). In Italia è andato a... (today)

Un nuovo virus in Cina preoccupa il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l'herpes B, ovvero il virus delle scimmie. Con molta... (ilmattino)

Un nuovo virus in Cina spaventa tutto il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l’herpes B, conosciuto come il ‘virus delle scimmie’. A quanto pare, il contagiato è avvenuto durante una visita in un parco di Hong Kong. L’uomo dice di essere stato graffiato da una scimmia.Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, nuovo caso a Firenze Il paziente ha avuto una febbre altissima e ha perso conoscenza. Solitamente, i ... (thesocialpost)

Il primo caso di influenza suina dell’anno: caso in Pennsylvania Un bambino della Pennsylvania ha contratto l’influenza suina dopo il contatto con maiali, secondo funzionari sanitari. È il primo caso negli Stati Uniti quest’anno, confermato dai CDC. Il virus dell’influenza A “nuovo” e il contagio da maiali Il virus influenzale rilevato è un ceppo recente di H1N2, solitamente presente nei maiali. Questi “varianti” possono infettare gli esseri ... (newsnosh)