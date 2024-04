Nuovo gonfalone L’inaugurazione

(Di martedì 23 aprile 2024) In occasione del 110esimo anno della nascita del Comune di Forte dei Marmi, venerdì prossimo si terràdel. Il programma della giornata sarà il seguente: l’inizio alle 10.30 con la deposizione di una corona al monumento del Marinaio; poi il trasferimento del corteo nella piazza. Qui, alle 10.45 è fissato il ritrovo delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni . Alle 11 la benedizione dele saluto delle autorità. Al termine concerto della Banda di Presidio della Marina Militare di La Spezia.

La comunità ebraica andrà al 25 aprile senza il gonfalone - Rottura col comitato promotore della manifestazione: chi vorrà, sfilerà sotto le insegne della Brigata ebraica ...milanotoday

25 Aprile a Milano, la Comunità ebraica non sarà in corteo con il gonfalone: “Accordi con Anpi saltati, così diventa manifestazione politica” - L’annuncio del presidente Meghnagi: chi vorrà esserci lo farà a titolo personale con la Brigata ebraica. Ancora in forse la partecipazione della comunità ...milano.repubblica

Pietrabbondante: dopo il guerriero è il turno del gonfalone e spunta un documento del 1972 - «In questi giorni abbiamo affidato ad una ditta specializzata il rifacimento del gonfalone del nostro Comune. Purtroppo i segni del […] ...ecoaltomolise