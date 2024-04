Nuovo campo da pallavolo a Sovigliana

Il centrodestra resta alla guida della Basilicata. In un voto segnato dal forte astensionismo (alle urne il 49,8%), Vito Bardi ottiene la riconferma con largo distacco (58-40% la forchetta provvisoria) su Piero Marrese, su cui il centrosinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Lo spoglio iniziato a rilento toglie la corona di partito più votato al M5s, che alle Regionali del 2019 e alle Politiche... (gazzettadelsud)

Il Primo Cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, comunica in un post Facebook che il canestro del nuovo campo di street basket è stato danneggiato. Di seguito le parole del Sindaco Valiante: “Sabato 13 aprile ho consegnato alla città e insieme abbiamo con entusiasmo inaugurato lo “street basket”. Un impianto che non credo sia in tante altre città, almeno dalle nostre parti. Oggi, 22 aprile, dopo nove giorni troviamo uno dei canestri ... (zon)

Il Napoli prepara la rivoluzione anche a centrocampo: Sudakov resta nel mirino, ma spunta anche un nuovo nome. Tantissimi cambiamenti all’orizzonte per il Napoli che in estate proverà a ricucire il gap che si è creato in questa stagione con l’Inter e con la zona Champions League. La qualificazione all’Europa che conta, infatti, ormai è sfuggita, ma gli azzurri non possono permettersi di fallire l’accesso alla Champions League per due anni di ... (spazionapoli)

«A fam la bandiga» è un modo di dire dialettale che si usa nella zona di Modena e Bologna e si traduce con «facciamo la bandiga». Si tratta dell’usanza di celebrare la fine di un’opera, di un lavoro – attestata già nel 1180, quando a Forlì si festeggiò il completamento del campanile di San Mercuriale – nata per festeggiare la fine della costruzione di una casa, sulla quale, una volta finita, si metteva una bandiera per poi bere e mangiare in ... (linkiesta)

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 15 Aprile, a Colleferro, è stato inaugurato il cantiere per la realizzazione di un L'articolo Colleferro. Grazie ai fondi Pnrr ed ai Pui della Città Metropolitana inaugurato il cantiere per la realizzazione di un nuovo campo sportivo dedicato al rugby sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (cronachecittadine)