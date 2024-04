Nuovo Bologna Paradiso Calafiori - la mossa vincente Freuler è un capitano vero Lucumi alza un muro olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Skorupski 7 Para tutto il parabile, mura per due volte Azmoun prima di abdicare. E non sbaglia un pallone nelle uscite ‘basse’ coi piedi. Posch 7,5 Si perde una volta El Shaarawy che non ne approfitta. Poi è stoica resistenza che si fa mito quando al 50’ si oppone col volto alla conclusione potente del Faraone: cade come un soldatino ferito ma salva la porta. Beukema 7 Ha il telecomando di un reparto che ha preso 3 gol nelle ultime 11 partite.8 Al 21’ regala un pallone ad Abraham, ma il seguito della storia spiega il perché: vista la prestazione sovrumana che confeziona almeno una volta doveva mostrare di essere umano.7,5 Terzino sinistro a sorpresa è l’uomo in più che al 14’ dalla fascia serve a El Azzouzi la palla che il marocchino trasforma in opera d’arte. Come sempre è dappertutto, con senso tattico e costrutto. Per lui, ...