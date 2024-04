Nuove opzioni di personalizzazione in Pokémon GO

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Niantic, software house creatrice di tecnologie AR e soprattutto creatrice diGO continua a portare innovazioni al gioco, offrendo agli allenatori e alle allenatrici di tutto il mondoemozionanti modalità per esprimere la propria personalità e interagire con un mondo di gioco che si trasforma con le stagioni. Grazie agli ultimi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Si vocifera che la serie iPhone 16 di Apple sarà disponibile prima della fine del 2024, e un nuovo rumor sostiene che gli utenti dei modelli flagship “Pro” avranno a disposizione due nuove opzioni di colore in finitura in titanio : “Space Black” e “Rose”. L’insider di Apple ShrimpApplePro ha condiviso un post su Weibo su X che dettaglia le possibili … Continua a leggere? (windows8.myblog)

(Adnkronos) – Niantic, software house creatrice di tecnologie AR e soprattutto creatrice di Pokémon GO continua a portare innovazioni al gioco, offrendo agli allenatori e alle allenatrici di tutto il mondo Nuove emozionanti modalità per esprimere la propria personalità e interagire con un mondo di gioco che si trasforma con le stagioni. Grazie agli ultimi […] (periodicodaily)

Fisco, dall'Irpef al "bonus tredicesima": cosa cambia per le tasche degli italiani - Dalle tasse sul reddito ai premi di produttività: le novità contenute nel decreto della delega fiscale in esame in Consiglio dei ministri ...tgcom24.mediaset

La Viola adesso cerca un nuovo dirigente: potrebbe tornare Macia, adesso allo Spezia - L’addio a fine stagione del direttore tecnico Nicolas Burdisso, al quale scadrà il contratto il 30 giugno 2024, potrebbe cambiare anche lo sguardo della Fiorentina sul mercato internazionale estivo. L ...gazzetta

Lavazza verso il controllo di Ivs. Capitale da 650 milioni - Attraverso la controllata E-Coffee Solutions (Ecs), il Gruppo Lavazza si avvia a prendere il controllo di Ivs Group, società quotata a Piazza Affari e attiva a livello italiano e internazionale nel me ...businesspeople