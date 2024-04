Novità su Irpef-Ires - l' esame slitta al prossimo Cdm

(Di martedì 23 aprile 2024)il decreto legislativo sulla revisione del regime delle imposte sui redditi, inizialmente atteso al consiglio dei ministri di oggi. Il provvedimento, nelle cui bozze figurava il bonus tredicesime, non è infatti all'ordine del giorno della riunione. Il decreto, secondo quanto si apprende, andrà in Cdm per l'preliminare la prossima settimana.

Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2023 numero 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, detto anche Milleproroghe 2023, un emendamento all’articolo 13 ha introdotto per il biennio ...

Premi di produzione: come cambia la detassazione: ... termini di maturazione Premi di produzione: accordi applicabili Le novità in arrivo Detassazione ... Lo stesso trattamento (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali) è previsto per le somme erogate ...

Fisco, ipotesi bonus 100 euro in tredicesima (non per tutti): le novità sul decreto in Cdm: Arriva oggi nel Consiglio dei ministri il decreto legislativo Irpef - Ires. Il governo interviene sul regime delle imposte e prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi. ...