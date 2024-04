Nota tattica di Milan-Inter | Thuram firma la vittoria di peso

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Cagliari parliamo della prestazione di Alexis Sanchez. FIDUCIA NEL CAMPIONE – Come ci si aspettava, Inzaghi in Inter-Cagliari ha scelto di puntare su Sanchez. Il cileno è stato schierato titolare per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. E ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una prestazione di ... (inter-news)

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Udinese-Inter parliamo delle scelte nel finale di partita. SCELTE DECISIVE – Inzaghi spesso nella sua carriera all’Inter è stato accusato di cambi troppo conservativi, se non proprio banali. Sostituzioni quasi fisse, anzi prefissate, ruolo su ruolo. Senza la ricerca del guizzo, di quel qualcosa in più. In Udinese-Inter ... (inter-news)