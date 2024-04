Non posso vedere i figli - mi uccido Si barrica in casa con i tre ragazzini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Castel Viscardo (Terni), 23 aprile 2024 – Siincon ie minaccia di uccidersi con un vetro alla gola finché i carabinieri non riescono a farlo desistere dal suo folle intento. È successo a Castel Viscardo. Una chiamata al 112 aveva dato l’allarme: un 42enne straniero, già colpito da divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna poiché denunciato per maltrattamenti, si era presentato nell’abitazione dove la donna, sua connazionale, vive insieme ai treminori della coppia. Sul posto sono arrivate immediatamente due pattuglie delle stazioni di Castel Viscardo e Castel Giorgio, alla cui vista l’uomo, tuttavia, è entrato improvvisamente in, dove erano presenti l’ex, ied i genitori della donna. Ai militari intervenuti il 42enne, ...